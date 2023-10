Il Premio Sacharov è la più alta onorificenza europea per i diritti civili e quest'anno è stata assegnata alle donne iraniane.

Il Premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero è stato assegnato a Jina Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano “Donna, vita e libertà”. Roberta Metsola, presidentessa del Parlamento europeo, ha annunciato la decisione a Strasburgo.

Chi era Masha Amini

Jina Masha Amini era una donna curda iraniana di 22 anni, arrestata per aver disubbidito alle dure leggi iraniane che impongono l’obbligo del velo. Masha Amini è stata arrestata a Teheran a settembre 2022 ed è morta tre giorni dopo in un ospedale in seguito ad abusi e violenze subite durante la detenzione.

La morte di Masha Amini ha scatenato la ribellione delle donne iraniane che sono scese in piazza per protestare allo slogan di “Donna, vita e libertà” contro le leggi che impongono l’hijab e molte altre leggi discriminatorie.

Il Premio Sacharov

Il Premio Sacharov è stato istituito nel 1988 per onorare le persone e le fondazioni che sostengono e proteggono la libertà e i diritti umani fondamentali. Consiste in un premio in denaro di 50.000 euro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 13 dicembre 2023 al Parlamento europeo a Strasburgo