Previsioni meteo 13 agosto, picco dell’ondata di caldo: 15 città da bollino rosso

Le previsioni meteo del 13 agosto prevedono il picco dell’ondata di caldo su tutta Italia. Saranno 15 le città da bollino rosso. Il ministero della Salute ha lanciato l’allarme per la salute di tutte le persone.

Previsioni meteo 13 agosto: 15 città da bollino rosso

Per la giornata di venerdì 13 agosto è previsto il vero picco dell’ondata di caldo su tutta l’Italia. Saranno 15 le città da bollino rosso, ovvero il massimo livello di rischio salute per il caldo, indicato dal bollettino del ministero della Salute. I centri urbani con il massimo dell’allerta per il caldo sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Il ministero ha evidenziato il rischio per la salute di tutte le persone, non solo per le fasce più fragili. Bisognerà prestare molta attenzione durante la giornata di venerdì, ma anche le altre giornate del weekend saranno in generale molto calde.

Previsioni meteo 13 agosto: picco dell’ondata di caldo

L’ondata di calore proveniente dall’Africa ha completamente travolto la nostra penisola. Il massimo livello di rischio per la salute, dovuto alle temperature molto elevate, verrà raggiunto nella giornata di venerdì 13 agosto.

Tutti dovranno prestare attenzione, in modo particolare gli anziani. I consigli sono quelli classici, del buon senso, come bere tanta acqua e in generale idratarsi, evitare di uscire nelle ore più calde e scegliere di mangiare cibi leggeri e frutta, favorendo l’apporto di vitamina D con latte e formaggi e di ferro con pesce, legumi e carni bianche.

Previsioni meteo 13 agosto: il weekend di Ferragosto

Nella giornata di venerdì 13 agosto le persone dovranno prestare la massima attenzione al caldo, perchè la situazione sarà davvero molto pesante.

In generale il weekend di Ferragosto, a differenza delle prime previsioni meteo, sarà molto caldo. L’ondata proveniente dall’Africa porterà giornate piene di afa, di sole e di umidità. Durante il weekend le temperature saranno molto elevate, con picchi al di sopra dei 40 gradi, soprattutto al Sud. Anche al Centro-Nord le temperature saranno molto alte. Nel fine dettimana di Ferragosto in alcune zone potrebbero arrivare delle brutte sorprese, ovvero qualche temporale e qualche rovescio sparso. Questo potrebbe riguardare sia il Nord, che il Centro e il Sud dell’Italia.