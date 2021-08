Le previsioni meteo per Ferragosto 2021 svelano un tempo abbastanza fresco al Centro-Nord, con temporali sulle Alpi. Le previsioni di Giuliacci.

Le previsioni meteo per Ferragosto 2021 svelano un tempo abbastanza fresco al Centro-Nord, con temporali sulle Alpi. Le previsioni del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it.

Previsioni meteo Ferragosto 2021: le previsioni di Giuliacci

Il colonello Mario Giuliacci, su Fanpage.it, ha svelato che sarà un Ferragosto meno caldo del solito quest’anno.

“Intorno a Ferragosto potremo dire addio al caldo rovente, ma le temperature saranno più sopportabili, soprattutto al Nord” ha spiegato il colonnello. “Non è possibile dire come sarà precisamente il giorno di Ferragosto perché le previsioni del tempo non hanno affidabilità dopo 10 giorni” ha spiegato Giuliacci, sottolineando che i modelli fisico-matematici permettono di fare una previsione settimanale per cui è possibile capire come sarà il tempo mediamente in quelle giornate.

Durante la prima settimana di agosto l’Italia sarà ancora divisa, con sole e caldo al Centro-Sud e temperature più basse e temporali al Nord, in Toscana e in Sardegna.

Previsioni meteo Ferragosto 2021: le prime settimane di agosto

La prima settimana di agosto sarà caratterizzata da molti temporali sulle regioni settentrionali, che potrebbero arrivare ad accumuli superiori ai 50 millimetri in una settimana, ad eccezione dell’Emilia-Romagna.

La Regione sarà interessato dal fenomeno meteorologico chiamato ombra pluviometrica, che si manifesta sul versante delle montagne che ostruiscono il passaggio dei sistemi nuvolosi che determinano le precipitazioni, impedendo in questo modo che si verifichino sul versante opposto. Intorno al 12 agosto la situazione cambierà. Il colonnello Giuliacci ha spiegato che prima di Ferragosto ci saranno correnti fresche atlantiche sul Centro-Nord e sulla Sardegna, con temperature massime intorno ai 25/30 gradi.

Le regioni meridionali, invece, saranno caratterizzate dall’anticiclone africano, con temperature fino ai 33 gradi. Sarà un caldo sopportabile e non opprimente.

Previsioni meteo Ferragosto 2021: situazione stabile

Al Centro-Nord le temperature rimarranno sotto i 30 gradi e anche al Sud non ci sarà caldo rovente. Sulle Alpi e sulle regioni di Nord-Est ci saranno dei temporali. Dopo Ferragosto la situazione sarà stabile. “Tra il 15 e il 18 di agosto l’africano si allungherà sull’Italia ma non sarà intenso, per cui le temperature risaliranno anche al Nord e torneranno nella norma, con massime tra 28 e 32 gradi, mentre torneranno al di sopra della media al Centro, tra 29 e 33 gradi, e sarà più caldo al Sud ma senza strafare, sempre tra 30 e 35 gradi. Non ci saranno forti perturbazioni, sono attesi temporali sparsi solo su Piemonte, Lombardia e le zone interne del Centro” ha spiegato il colonnello Giuliacci.