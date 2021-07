Meteo, le previsioni del tempo di sabato 31 luglio: bollino rosso in diverse città italiane

La giornata di sabato 31 luglio sarà segnata da diverse città a bollino rosso. Quali sono le zone interessate.

Ondata di caldo rovente per l’Italia con le colonnine di mercurio che potrebbero toccare i 40 gradi specialmente nel Sud-Italia. Questa la situazione che potremo aspettarci nella giornata di sabato 31 luglio. Lasciato da parte il penultimo weekend di luglio, in questo ultimo giorno del mese potremo esserci delle temperature decisamente più alte nella penisola con ben 6 città da bollino rosso.

Nonostante ciò al Nord, specialmente in serata potrebbero ancora verificarsi delle situazioni di maltempo.

Meteo sabato 31 luglio, 6 città da bollino rosso

Intanto stando a quanto riportato da bollettino del Ministero della Salute, sono ben sei le città di bollino rosso. Si tratta nello specifico di Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. A queste si aggiungono altre sette città da bollino arancione che sono Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma e Viterbo.

Nella giornata di domenica 1 agosto al sopracitato elenco da bollino rosso si aggiungeranno Bari e Catania, mentre si aggiungerà alle città da bollino arancione la città di Ancona.

Proprio in questo weekend infatti potremo aspettarci la più forte ondata di caldo di questo 2021 grazie all’anticiclone africano che stazionerà nella penisola.

Meteo sabato 31 luglio, pioggia al Nord e nelle Alpi Orientali

Se al centro-sud e nel meridione le temperature dovrebbero essere stazionarie e segnate dal caldo, al Nord in particolar modo dal pomeriggio, il clima potrebbe essere instabile con piogge sparse e temporali. In serata le situazioni di maltempo si faranno più estese con le temperature che subiranno un leggero calo che potrebbe toccare picchi tra i 30 e 35 gradi.

Nella città di Milano la colonnina di mercurio potrebbe segnare temperature tra i 31 e i 26 gradi.

Meteo sabato 31 luglio, temperature stabili al Sud e al Centro-Sud

Al Sud e al centro-sud potrebbe verificarsi un aumento di temperature con un apice che potrebbe aggirarsi tra i 35 e i 38 gradi, mentre nelle città di Roma e Firenze il picco potrebbe toccare tra i 35 e i 36 gradi.

A Napoli e Palermo l’apice potrebbe essere di 32 e i 36 gradi. In Umbria e in Toscana potrebbero verificarsi situazioni di instabilità con nubi e piogge locali in Umbria e Toscana. In serata il cielo potrebbe essere sereno o comunque poco nuvoloso.