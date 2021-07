Meteo, previsioni weekend del 24 e 25 luglio: temperature in aumento con rovesci in serata

In questo weekend del 24 e 25 luglio le temperature nella penisola saranno in costante aumento. Non mancheranno temporali e rovesci in serata.

Questo weekend del 24 e del 25 luglio si apre nel segno dell’ondata di caldo intenso. Su tutta la penisola infatti si sta estendendo l’anticiclone proveniente dal Nord-Africa che sta portando un picco delle temperature che si aggira tra i 35 gradi fino a toccare picchi di 40 gradi in Sardegna.

Già nel pomeriggio il Nord-Ovest (Alto Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta) potrebbe essere interessato da moti depressione, con le condizioni del meteo che potrebbero farsi instabili.

Meteo previsioni weekend, temperature in aumento per sabato 24 luglio

Nella giornata di sabato 24 luglio, il tempo si sta prospettando soleggiato con picchi che dovrebbero raggiungere tra i 34 e i 38 gradi. In Sardegna, il vento di scirocco potrebbe portare ad un caldo intenso con temperture che possono toccare un apice di 40 gradi.

Attesi nel pomeriggio temporali e rovesci nel Nord-Ovest, in particolare sulle Alpi e in Valle d’Aosta. In serata il maltempo potrebbe inoltre interessare anche la pianura piemontese. Clima instabile anche sull’Appennino con le nubi che potrebbero arrivare ad interessare la Calabria.

Meteo previsioni weekend, prosegue il beltempo anche domenica 25 luglio

Anche nella domenica 25 luglio potremo aspettarci un tempo generalmente sereno che dovrebbe interessare le aree del centro-sud, l’Alto Adriatico e l’Emilia Romagna.

Ancora piogge e rovesci nel Nord-Ovest e in generale in buona parte dell’Arco Alpino nel pomeriggio. Possibile maltempo anche in Liguria.

Meteo previsioni weekend, Italia divisa lunedì 26 luglio

Nella giornata di lunedì 26 luglio il quadro che si prospetterà è quello di un’Italia che sarà divisa in tre. Secondo quanto ilustrato da Meteolive, al Nord potremo aspettarci un tempo variabile da est a ovest che arriverà ad interessare l’intero Arco-Alpino.

In Emilia-Romagna e in tutto il centro-sud il tempo potrebbe arrivare ad essere in generale instabile, con le nubi che dovrebbero diffondersi in serata. Situazione analoga in Sardegna, mentre in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato.

Per ciò che riguarda il picco di temperature, l’apice dovrebbe essere raggiunto nella città di Bologna con il massimo che potrebbe toccare i 37 gradi. Temperature di 36 gradi anche a Pesaro e Palermo, mentre a Roma e Napoli il picco dovrebbe toccare i 34 gradi.