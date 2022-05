Previsioni meteo 14-15 maggio: atteso clima estivo, ma non senza acquazzoni

Siamo ormai a maggio inoltrato e le temperature primaverili stanno lasciando spazio quelle estive. Il meteo previsto sabato 14 e domenica 15 maggio.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un progressivo arrivo di temperature estive che stanno lasciando spazio alla nuova stagione. Il weekend di sabato 14 e domenica 15 maggio sarà infatti segnato da un clima più caldo e a tratti eccezionale.

Ciononostante su buona parte dell’Italia potrebbe esserci dell’instabilità con perturbazioni di carattere temporalesco e locali rovesci.

Previsioni meteo di sabato 14 maggio: la situazione

Nella giornata di sabato 14 maggio – riporta meteo.it – a fare da padrone potrebbero dunque essere le alte temperature anche se nel corso del pomeriggio non sono esclusi piogge e rovesci in special modo sul versante alpino. Ad ogni modo dovrebbe trattarsi di fenomeni locali e di carattere isolato.

Previsioni meteo domenica 15 maggio: attese piogge e temporali in Piemonte e Lombardia

Per ciò che riguarda domenica 15 maggio il clima instabile potrebbe toccare il dorsale appenninico con piogge sparse sul dorsale Tosco-Emiliano e Umbro-Marchigiano. Previsto inoltre il maltempo in pianura ed in particolar modo in Piemonte e Lombardia. In ogni caso verso sera tale instabilità dovrebbe giungere a termine per poi infine lasciare spazio ad un nuovo rialzo delle temperature.