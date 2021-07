Previsioni meteo 14 luglio 2021, temporali su tutta Italia e calo delle temperature

Meteo, temporali su tutta Italia e calo delle temperature dopo il punto di massima espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo Centrale

Meteo in fase di cambiamento, con la perturbazione numero cinque di luglio che porterà nei prossimi giorni temporali su tutta Italia e un generale calo delle temperature, in alcuni casi anche brusco. Il caldo sarà ancora protagonista quasi assoluto delle ore di questa giornata del 13 luglio, specie al Centro Sud, ma i cambiamenti che già durante lo scorso week end avevano caratterizzato il Nord Italia si estenderanno “a tendina” su quasi tutta la penisola, con un effetto afa-fresco molto repentino.

Intanto il dato di esordio, ed è quello per cui in queste ore ci sarà il momento di massima espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo Centrale.

Previsioni meteo 14 luglio, temporali dopo un colpo di coda del caldo

Questo fenomeno di “allargamento dei bordi” includerà anche l’Italia. Parliamo però di una fase molto ma molto breve, perché in termini di sollievo dall’afa le prime ore della giornata di oggi danno già l’avvisaglia di quello che succederà a partire dalle ore del pomeriggio al Centro Sud e che già è parzialmente in atto al Nord.

Si prevede un brusco crollo delle temperature al Nord per l’arrivo di una intensa perturbazione, vale a dire la numero 5 del mese). Questo crollo porterà anche numerosi temporali sulle regioni settentrionali e parte del Centro, specie in Toscana, Umbria e Marche. Tornerà dunque il rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Previsioni meteo 14 luglio al Centro Sud

E nella giornata di domani, mercoledì 14 luglio, queste correnti fresche a traino della quinta perturbazione scivoleranno lungo tutta la Penisola.

L’effetto prevedibile sarà una attenuazione dell’afa anche al Centro-Sud, tutto questo mentre al Nord insisterà l’instabilità. Prevista la formazione di numerosi temporali e un clima relativamente fresco per il periodo, con temperature addirittura, in alcuni casi, al di sotto delle medie.

Previsioni meteo 14 luglio, l’Italia resta divisa fra fresco e afa

Nella seconda parte della settimana l’instabilità si propagherà anche alle regioni centrali e meridionali. Oggi quindi è prevista alternanza tra sole e nuvole al Centro-Nord e Sardegna.

Poi rovesci e temporali su regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche. E a livello locale i temporali potranno essere di forte intensità associati anche a grandinate e intense raffiche di vento. In generale soleggiato al Sud. Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in ulteriore aumento invece nelle regioni meridionali.