Previsioni meteo weekend 10-11 luglio 2021: ancora caldo ma temporali sulle Alpi

Il meteo del weekend del 10-11 luglio. Perdura il caldo dei giorni scorsi, ma temporali sono attesi sulla catena alpina.

Il meteo prossimo weekend, quello del 10-11 luglio, è ancora contraddistinto da tanto sole e caldo in quasi tutta la penisola italiana, anche se è previsto l’arrivo di piogge a carattere temporalesco in alcune zone dello stivale. Tra sabato e domenica, nello specifico, improvvisi acquazzoni interesseranno infatti alcune aree delle Alpi centrali e orientali.

Il meteo del weekend del 10-11 luglio

Il tempo sarà stabile in tutte le altre zone del paese, da Nord a Sud, con le temperature che dopo l’afa registrata in questi giorni torneranno nei valori più normali per la stagione in corso. Previsti dunque nella giornata di sabato 10 luglio valori del termometro compresi tra i 28 e i 34 gradi, ma già da domenica 11 l’anticiclone Nord africano tornerà a farsi sentire specie sul Mediterraneo centrale con le temperature che risaliranno bruscamente.

Le previsioni meteo per il weekend del 10-11 luglio: sabato

Nello specifico, nella giornata di sabato 10 luglio, il cielo sarà in prevalenza serena al mattino su quasi tutto il Paese. Come accenato in precedenza, nel pomeriggio, sulle Alpi centrali e orientali, è prevista la formazione di nubi cumuliformi che potrebbero condurre ad alcuni temporali. Sarà sempre nella giornata di sabato che al Sud, e in Sicilia dove si sono registrate le temperature più alte negli ultimi giorni, si tornerà a respirare grazie ad una lieve attenuazione del caldo torrido.

Al Centro – Nord, invece, è previsto che il termometro possa continuare a salire.

Le previsioni meteo per il weekend del 10-11 luglio: domenica

Situazione analoga è prevista anche per la giornata di domenica 11 luglio. Al mattino cielo sereno ovunque, mentre al pomeriggio nubi sui rilievi con possibili conseguenti rovesci. In crescita, anche al Sud, le temperature con l’aria calda proveniente dal Nord Africa che tornerà ad interessare le Regioni del Sud d’Italia.

È infine previsto che le colonnina termica torni a superare, in tutto lo stivale, le medie stagionali del periodo. Un estate calda, anzi caldissima, che troverà conferma anche nel prossimo fine settimana.