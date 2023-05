Previsioni meteo, ancora temporali: giugno anche peggio di maggio

In Italia si contano circa 3000 fulmini l’ora, con temporali sempre più frequenti. Cosa sta accadendo al clima e cosa bisognerà aspettarsi in questo mese di giugno? A Centro-Sud, ma anche al Nord-Ovest, tante saette e rovesci, ma non solo.

Sarà un giugno ancor più piovoso di maggio: ecco cosa ci dicono le previsioni meteo

In un’intervista il meteorologo di iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, prova a spiegare tutti i temporali che si sono abbattuti sul Belpaese in questi giorni: “È colpa dell’Anticiclone delle Azzorre che quest’anno si è diretto verso l’Europa settentrionale, lasciando scoperto il Mediterraneo. Anche l’Anticiclone Africano è il grande assente del periodo“.

Secondo l’esperto, i temporali s’abbatteranno sull’Italia ancora per molto tempo: “L’alta pressione centrata sul Nord-Ovest europeo permetterà l’ingresso di aria fresca ed instabile dall’area polacco-ucraina. Fino a quando il blocco anticiclonico non si ritirerà verso l’Oceano Atlantico avremo temporali“. Sperando che non comportino nuovamente disagi nel Paese.

A questo punto è lecito domandarsi quando arriverà l’estate vera, a proposito di ciò il meteorologo dice: “Avremo tempo instabile per altri 15 giorni, con cieli azzurri al mattino e frequenti temporali nel pomeriggio; analizzando poi altre mappe meteorologiche risulta addirittura che anche dal 15 al 30 Giugno le temperature potrebbero rimanere sotto la media del periodo, mentre il cielo scaricherebbe frequenti acquazzoni a macchia di leopardo su gran parte dell’Italia“.