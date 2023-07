Un nuovo anticiclone è in arrivo nel nostro Paese e caratterizzerà con il caldo estremo i prossimi giorni nel sud Italia. Già da oggi, lunedì 24 Luglio, le temperature al sud e sulle isole toccheranno picchi record: si sfioreranno ancora una volta i 48 gradi.

Previsioni meteo, Caronte-bis e caldo al sud: punte fino a 48 gradi

Se il bel tempo in questo inizio di settimana è atteso in quasi tutto lo Stivale, è al sud che le temperature record si faranno registrare. Tra Sardegna e Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, il Caronte-bis farà schizzare in alto i valori dei termometri. Nelle prossime ore, infatti, sono attesi picchi fino a 48 gradi centigradi. Molto caldo anche in centro Italia, soprattutto nelle ‘solite’ città di Firenze e Roma dove si arriverà a quasi 40 gradi.

Al nord ancora qualche rovescio: le previsoni di oggi

Anche al nord, il tempo sarà soprattutto soleggiato, ma qualche rovescio colpirà diverse aree. In particolare, fin dalle ore del mattino, l’arco alpino sarà investito da alcuni temporali dovuti all’azione delle correnti atlantiche instabili. Pioggia, dunque, in Valle d’Aosta e più avanti nella giornata sono attesi temporali in Lombardia e Veneto. Anche in queste regioni, però, ci sarà caldo torrido con temperature costantemente sopra i 30 gradi.