Previsioni meteo, in arrivo l’anticiclone africano: temperature in aumento

Le previsioni meteo per l’inizio di questa settimana raccontano di temperature in aumento in tutta Italia, a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano.

Previsioni meteo, sta arrivando l’anticiclone africano

Il freddo invernale, in Italia, sta per essere finalmente messo alle spalle.

Nei primi giorni di questa settimana, infatti, l’arrivo nel nostro Paese dell’anticiclone africano porterà ad un significativo aumento delle temperature.

Il meteo di Lunedì 14 e martedì 15 marzo

Lunedì 14 marzo, il Nord-Ovest dello Stivale sarà interessato da deboli piogge, in particolare le zone di Liguria, Lombardia e alta Toscana. Al Centro e al Sud, invece, le condizioni meteo saranno molto migliori, con ampi spazi soleggiati.

La pioggia torna però in Sardegna. Martedì 15 marzo le cose cambieranno anche al Nord, a causa del sopraccitato anticiclone. Nelle regioni alpine sarà comunque parzialmente nuvoloso, mentre sarà in prevalenza soleggiato al Sud, con l’eccezione della bassa Calabria. Le temperature sono in aumento con massime fino a 18 e 19 gradi nel Lazio e in Sicilia.

Tornano le nuvole mercoledì 16 marzo

Mercoledì 16 marzo torneranno le nuvole su Liguria, Toscana e Sardegna, ma le temperature saranno ancora in aumento, fino ad arrivare ai 20 gradi di massima sui fondovalle alpini e 18 gradi al Centro-Nord.