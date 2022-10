Previsioni meteo martedì 11 ottobre, allerta maltempo in 3 regioni: le aree a rischio

Il rischio idrogeologico e di forti temporali ha portato le autorità italiane a diramare un'allerta meteo per quattro regioni del Sud

Martedì 11 ottobre non splenderà il sole sull’Italia. Secondo gli esperti del meteo, infatti, è altamente probabile che le perturbazioni di questi ultimi giorni proseguiranno anche domani. Per questo motivo è stata diramata l’allerta meteo per quattro regioni del Sud.

Previsioni del tempo, allerta meteo sull’Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse e valuta una nuova allerta gialla per quattro regioni italiane, per la giornata di domani, martedì 11 ottobre 2022. Le regioni a rischio, secondo gli esperti, sono l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria e l’Umbria.

Le previsioni meteo per il resto dell’Italia: temporali e rovesci sparsi

Sul resto dell’Italia la perturbazione si sta allentando, ma non ha ancora del tutto terminato la sua azione.

In Liguria, nella Pianura Padana, su parte del Veneto e in Emilia-Romagna, per esempio, sono attese piogge e temporali sparsi per tutta la mattinata di domani. Molte nubi sulle altre regioni del Nord e del Centro della Penisola dove, però, non dovrebbe piovere. La situazione andrà migliorando nei prossimi giorni, si andrà verso una progressiva schiarita fino al weekend.