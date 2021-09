Previsioni meteo sabato 4 settembre, maltempo e nubifragi al Centro-Sud: le regioni a rischio

Le previsioni meteo di sabato 4 settembre 2021 oscilleranno tra il sole e le nuvole accompagnate da qualche fenomeni di instabilità: la situazione.

Le previsioni meteo di sabato 4 settembre 2021 evidenziano come il fine settimana sia teatro di temporale in diverse zone d’Italia. Gli ampi fenomeni d’instabilità colpiranno a causa di una perturbazione di origine atlantica. Si tratta del primo episodio del genere dopo il periodo estivo.

La notizia è stata riportata da Il Meteo.it.

Previsioni meteo sabato 4 settembre 2021

Durante la giornata di sabato 4 settembre 2021 sono previsti fenomeni di carattere temporalesco in diverse zone come Campania e Lazio. Questi temporali raggiungeranno anche la Sicilia e la Calabria. Il maltempo farà la propria comparsa nel pomeriggio di sabato 4 settembre 2021 con fenomeni locali intensi. Non si escludono anche forti raffiche di vento e in alcuni casi grandinate.

Previsioni meteo sabato 4 settembre 2021,

Nelle regioni settentrionali il cielo a tratti nuvoloso non dovrebbe provocare piogge, eccezione fatta per alcuni rilievi montuosi.

Previsioni meteo sabato 4 settembre 2021, le temperature

La zona di Nord Ovest sarà interessata da un cielo sostanzialmente soleggiato, in alcuni luoghi presenza di nubi. Le temperature andranno dai 25 gradi di Genova ai 28 di Milano. Sul fronte opposto temperature simile e condizioni generali meteo più che buone. Tempo stabile anche in Sardegna con 30 gradi a Cagliari.

Piogge previste invece su Basilicata, Molise e Puglia. Previsti 30 gradi anche a Palermo.