Le previsioni del meteo

Il meteo sta cambiando. Quali sono le previsioni per i prossimi giorni in Italia? Già da oggi lunedì 12 febbraio, potrebbero esserci delle modifiche del tempo. Vediamole.

Il meteo per la settimana

La nuova settimana di febbraio partirà si aprirà con un cielo molto più sereno al Nord. La situazione metereologica al Sud, al contrario, sarà molto più complicata perché persisteranno ancora piogge, soprattutto in Campania ed in Calabria. Si attendono, invece, delle piogge più leggere e cielo nuvoloso in Puglia, in Friuli Venezia Giulia oltre che al Centro Italia.

Il meteo a San Valentino

E che tempo dobbiamo aspettarci per il giorno più romantico dell’anno, quello di San Valentino? A partire da mercoledì 14 febbraio 2024 su tutta la penisola tornerà l’anticiclone africano. Questo vale a dire che per il meteo si aprirà una vera nuova fase che riguarderà un periodo stabile, con degli aumenti delle temperature. Temperature che saranno più alte rispetto alla norma per il periodo in corso. Si parla di temperature ben superiori ai 15 gradi. Dal giorno di San Valentino, infatti, si vivrà un periodo caratterizzato da un clima che ci trasporterà direttamente in primavera, con un netto anticipo se guardiamo al calendario.