Previsioni meteo venerdì 24 settembre 2021: sole e caldo su tutta Italia, picchi di 30 gradi al Sud

L'autunno si fa sentire soprattutto al Nord, ma venerdì 24 settembre è atteso un nuovo rialzo termico in tutta Italia. Domenica, tuttavia, ancora maltempo.

I nostalgici dell’estate saranno entusiasti: dalle previsioni meteo per venerdì 24 settembre è atteso un nuovo rialzo termico da Nord a Sud, con sole e caldo. Negli ultimi giorni il clima autunnale e le giornate uggiose, spesso all’insegna del maltempo e del fresco, hanno preso il sopravvento, ma venerdì torna il sereno.

Tuttavia, non durerà a lungo: domenica 26 settembre, infatti, si prevede ancora maltempo, in particolare nelle Regioni settentrionali.

Previsioni meteo, venerdì 24 settembre 2021 torna il sole

Il caldo africano sta per lambire la nostra Penisola. Venerdì 24 settembre, infatti, è atteso il sole da Nord a Sud.

Le temperature saranno in aumento su gran parte della Penisola grazie al ritorno dell’anticiclone e del caldo proveniente dal Nord Africa, con il sole che prevarrà su gran parte del Paese.

Il bel tempo si manterrà quasi per l’intero weekend: domenica 26 settembre è previsto una nuova ondata di maltempo.

Meteo venerdì 24 settembre 2021, le temperature previste da Nord a Sud

L’aria calda si farà sentire al Sud già da giovedì 23 settembre, comportando un aumento delle temperature in particolare in Sardegna, dove si attendono picchi di 35/36 gradi.

L’indomani, venerdì 24, il termometro salirà anche al Nord.

In Val Padana sono attesi 26/27 gradi, 28/29 nelle vallate alpine in Alto Adige e picchi di 31 gradi sono attesi tra Lazio e Toscana, fino ai 32/33 delle Regioni meridionali, in particolare in Calabria e Sicilia.

Meteo, venerdì 24 settembre 2021 tornano caldo e sole ma domenica ancora temporali

Un nuovo fronte temporalesco è atteso entro domenica 26 settembre. L’arrivo di una perturbazione nord-atlantica porterà pioggia e maltempo.

Pioggia e temporali sono attesi prima a nord-ovest, in particolare in Piemonte e Liguria, per poi estendersi anche sulle Regioni orientali, su Emilia Romagna e Veneto.

Ancora caldo, invece, nelle Regioni del Sud, con punte fino a 32 gradi tra Puglia settentrionale e Basilicata e fino a 35 gradi in Sardegna. Possibili picchi di 30/31 gradi anche in Umbria.