Si prospetta un weekend rovente, con temperature che si avvicinano ai 40 gradi. Ecco le città italiane da bollino arancione.

Previsioni meteo, weekend rovente con massime di 40 gradi

Sabato 8 e domenica 9 luglio si prospettano particolarmente roventi. Stando alle previsioni meteo il weekend sarà infuocato per via di un potente anticiclone tropicale, ovvero Cerbero che dal deserto del Sahara si sta avvicinando al nostro Paese.

Le città italiane da bollino arancione

Entrando nei dettagli sarà un weekend da bollino arancione, ovvero allerta di livello 2, a Roma, Perugia e Palermo. Saranno 16, invece, le città da bollino giallo. Domenica si registrerà un aumento delle città calde che arriveranno a nove. Bollino arancione per Bolzano, Firenze, Frosinone, Rieti, Torino e Viterbo. Ma non solo, anche Roma, Perugia e Palermo.

Almeno 37 gradi di temperatura massima percepita a Firenze, Roma, Frosinone e Palermo. Per quanto riguarda Perugia si raggiungerà quota 34, a Torino e Rieti 35, mentre a Bolzano 33. Nessuna città comunque è da bollino rosso.

La Protezione civile regionale in Sardegna, inoltre, ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse fino alle ore 20 di lunedì 10. In particolare sono previste in modo diffuse temperature elevate, maggiori di 37 gradi, con picchi puntuali attesi superiori a 42.