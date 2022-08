Le autostrade ad agosto sono prese di mira dai vacanzieri e, le previsioni sul traffico, non sono ottimiste. Previsti bollini rossi e bollini neri.

Mettersi in macchina e guidare in autostrada, in direzione Sud, nel mese di agosto, potrebbe costare ore di coda ai vacanzieri. Le previsioni sul traffico del primo weekend di agosto, è quasi inutile dirlo, sono da bollino rosso e in qualche occasione bollino nero.

Previsioni traffico sulle autostrade il primo weekend di agosto: i giorni da bollino nero e rosso

L’esodo per l’estate 2022 era già previsto, ma il primo weekend del mese di punta della stagione estiva sarà un vero e proprio inferno e non solo per il caldo. Le previsioni sono state fatte dalla polizia stradale e da Autostrade per l’Italia. Si inizia venerdì 5 agosto 2022. In questa giornata il bollettino rosso vale per la mattina e per il pomeriggio, la sera il bollino sarà giallo.

Ma il traffico più intenso sarà registrato il 6 agosto 2022. La giornata di sabato sarà caratterizzata da bollino nero la mattina e bollino rosso il pomeriggio. Infine domenica 7 agosto 2022 il bollino rosso è previsto sia mattina che il pomeriggio.

Quando partire?

La previsioni sul traffico per l’intero mese di agosto 2022 sono ottimiste sui viaggi in serata. Stanno alle stime del bollettino ufficiale, la sera è l’unico momento della giornata colorato di verde.

Il consiglio agli automobilisti è infatti quello di partire tra la prima serata e la notte così da evitare spiacevoli code che possono bloccarli per ore.