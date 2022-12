Ilary Blasi ha optato per mood tranquillo per le sue vacanze natalizie: ha scelto, infatti, di festeggiare il primo Natale senza l’ex marito Francesco Totti in compagnia delle sorelle.

Nessuna traccia neppure di Bastian, il nuovo amore della showgirl.

Primo Natale di Ilary Blasi senza Totti, la conduttrice festeggia con le sorelle

Mentre Totti sta passando il Natale con la nuova compagna Noemi Bocchi, i figli e il fratello Riccardo, Ilary Blasi ha scelto di trascorrere del tempo con le sorelle Melory e Silvia, i loro mariti e le nipotine.

La conduttrice, infatti, ha fatto ritorno sui suoi canali social dopo alcune ore di assenza per postare scatti inediti del suo Natale.

E, nonostante la frenesia che ha caratterizzato gli ultimi giorni della showgirl, pare che adesso la Blasi sia determinata a concedersi un po’ di pace e tranquillità per le vacanze.

L’assenza di Bastian

Alla luce delle foto sinora poste dalla conduttrice, sembrerebbe più plausibile ipotizzare che Bastian, il nuovo fidanzato di Ilary, non abbia raggiunto la compagna. L’imprenditore tedesco con il quale la showgirl è stata più volte paparazzata non figura in nessuna delle sue Instagram Stories.

Pare, quindi, che la relazione tra i due non sia ancora del tutto ufficiale.