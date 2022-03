Principato di Monaco, Charlene fugge dalla vita di Palazzo e dà l’aut aut ad Alberto

La principessa Charlene di Monaco ormai insofferente alla vita di Palazzo, ha dettato delle precise condizioni ad Alberto per evitare il divorzio.

Era nell’aria già da tempo eppure, alla luce del rientro di Charlene di Monaco avvenuto nelle ultime settimane, pare che molti nodi stiano venendo al pettine. La principessa monegasca infatti sarebbe sempre più lontana dalla vita di palazzo e soprattutto dal Principe Alberto.

Alla luce di ciò e come ricostruito dal settimanale “Gente”, Charlene avrebbe dettato delle precise condizioni al marito tra le quali sarebbe inclusa la possibilità di stabilirsi in pianta stabile a Roc Agel, residenza monegasca di proprietà della famiglia Grimaldi. Proprio questa condizione sarebbe imprescindibile e indispensabile per evitare un eventuale divorzio.

Charlene detta l’ultimatum ad Alberto di Monaco

La principessa di Casa Grimaldi non si stabilirebbe naturalmente da sola.

Con lei verrebbero a vivere anche i due figli Jacques e Gabriella. Stando a quanto spiega la testata estera People in caso di divorzio Alberto di Monaco smettere di avere voce in capitolo sui figli compreso l’aspetto dell’educazione fortemente votato agli impegni futuri che ricopriranno nel Palazzo. Per di più mantenere unito il matrimonio significherebbe continuare a dare un futuro stabile al Principato.

Perché Charlene ha scelto Roc Agel?

Cosa ha spinto Charlene di Monaco a scegliere la residenza di Roc Agel? Pare che le motivazioni alla base di ciò siano legate alla impenetrabilità della proprietà. Distante circa 20 km da Palazzo Grimaldi Roc Agel è completamente immersa nel verde. Appartenente ai Grimaldi dal 1957 la residenza è diventata negli anni un’azienda agricola biologica con annesso orto di duemila metri quadrati, un ambiente abbastanza lontano eppure allo stesso tempo vicino che permetterebbe alla principessa di vivere lontano dalle incombenze di Corte.