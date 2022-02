La principessa Charlene di Monaco torna a parlare, sarà un manga

L'intervista a Le Parisien con cui la principessa Charlene di Monaco torna a parlare dopo essere diventata l'eroina di un cartone manga

La principessa Charlene di Monaco torna finalmente a parlare, sarà un cartone manga e La moglie di Alberto è diventata la protagonista del cartoon sugli scacchi di Cedric Biscay “Blitz”. E dopo mesi di silenzio assoluto Chalrene ha rotto quell’incantesimo malvagio ed ha commentato con favore la sua nuova veste di eroina dei cartoni animati a trazione nipponica.

Charlene di Monaco torna a parlare con i fumetti di un cartone animato

Dalla clinica in Svizzera dove è in cura da mesi Charlene ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, che le ha dedicato un servizio con tanto di fumetti del suo “avatar” in versione manga. Il fumetto Blitz è stato scritto da Cedric Biscay ed è uscito il 25 febbraio scorso.

Le parole della principessa: “Contenta dell’uscita di Blitz”

Ha detto Charlene: “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara.

L’idea di partecipare mi è sempre piaciuta”. Sulle condizioni della consorte del principe Alberto vige ancora il massimo riserbo. Charlene non fa rientro nel Principato di Monaco ormai da quasi due mesi ed ha anche saltato il Natale in famiglia. Durante il suo lungo periodo di permanenza in Sudafrica la principessa aveva maturato i sintomi di un male che ancora oggi la tiene lontana suo malgrado dagli affetti, in primis dai suoi figli.