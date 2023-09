Taglio cuneo fiscale: non sono molte le risorse a disposizione per la Manovra e sarà opportuno fare delle scelte.

Nella Manovra a cui il governo dovrà leavorare a breve si attendono misure come la proroga del taglio del cuneo fiscale e, come ha specificato la ministra Marina Calderone “gli interventi per i fringe benefit e le politiche di welfare aziendale, come la tassazione agevolata sui premi di risultato”.

Taglio cuneo fiscale, Calderone: “Tante riflessioni da fare”

Calderone ha aggiunto, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Abbiamo tante riflessioni da fare, anche sul fronte delle pensioni. Aspettiamo alcuni dati e poi sulla base di quelli i ministeri potranno avanzare i loro pacchetti di proposte per la legge di Bilancio”. Presentando la Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza), il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere che per il prossimo anno si tratterà di una manovra che utilizza il deficit come leva”.

Taglio cuneo fiscale: indebitamento necessario

Giorgetti ha parlato un indebitamento necessario per poter confermare “interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi”. Anche il ministro dell’Economia ha menzionato tuttavia il taglio del cuneo fiscale, parlando inoltre di “misure premiali per la natalità” come secondo filone su cui andranno concentrate risorse importanti in legge di Bilancio.

Taglio cuneo fiscale: cosa dovrà fare il governo

Giorgetti ha dichiarato apertamente che a causa dei limitati margini economici, dovuti alla revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL da parte della Nadef, il governo dovrà prendere decisioni sulle priorità degli interventi nella Manovra. In altre parole, il governo sarà costretto a fare delle scelte in base alle risorse finanziarie disponibili, data la situazione economica meno favorevole.