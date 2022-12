Provano a rubare in una casa ma la proprietaria li mette in fuga

Provano a rubare in una casa ma la proprietaria li mette in fuga: a Baronissi il tentativo predatorio di un uomo e di una donna fallisce

In Campania alcuni malviventi provano a rubare in una casa ma la proprietaria li mette in fuga.

Va molto male a due ladri che avevano preso di mira un’abitazione nel Salernitano. I ladri erano entrati in azione per l’ennesima volta a Baronissi ma questa volta il colpo è fallito. Da quanto si apprende i due criminali, un uomo e una donna, avrebbero tentato di introdursi all’interno di un’abitazione situata in via Bianco.

Vanno per rubare, la proprietaria li mette in fuga

Lo scopo era evidente e i due stavano per razziare tutto, ma non avevano fatto i conti con la proprietaria.

Prima la donna e poi la presenza di alcune auto nella zona li ha costretti a fuggire per le campagne circostanti. I media spiegano che dopo l’allarme per quel furto sventato sul posto sono giunti anche i carabinieri della territoriale.

L’arrivo dei carabinieri e le indagini

I militari hanno ascoltato la testimonianza dei presenti ed avviato le indagini del caso per rintracciare i malviventi. Il dato crudo però è che, come spiegano i media, da qualche giorno nella città della Valle dell’Irno i furti sono aumentati ed è “attiva una task force formata da cittadini, associazioni e forze dell’ordine che monitorano, soprattutto durante le ore notturne, le strade del territorio comunale”.