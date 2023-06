L’incidente è avvenuto attorno alle ore 8:30 della mattina di oggi tra Canazei e Passo Sella, in Val di Fassa. Un pulmino con a bordo sette persone ha prima sbandato, per poi finire dritto in una scarpata. Il mezzo si è ribaltato, incastrando al suo interno tutti i suoi passeggeri.

Canazei, incidente in pulmino: il mezzo sbanda e si capovolge. Ci sono sette feriti

Il mezzo in questione è un furgone dello Ski Team Fassa con a bordo volontari della Val di Fassa Running tra cui c’era anche un bimbo di dieci anni. Il pulmino, dopo lo sbandamento, ha divelto le barriere di protezione: in quel momento stava percorrendo la strada statale 242 che dalla valle di Fassa porta fino in val Gardena, in Alto Adige. I motivi dietro all’incidente non sono ancora stati chiariti.

Le condizioni di salute dei passeggeri

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori, che si sono trovati di fronte ad una scena veramente drammatica. I vigili del fuoco sono riusciti, dopo diverso tempo, a tirare fuori tutti i passeggeri dal mezzo. Le persone sono poi state affidate alle cure dei medici del 118. Sono stati allertati anche diversi mezzi dell’elisoccorso che si sono occupati successivamente al primo soccorso, di trasferire i passeggeri feriti in ospedale. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.