Punti ridati alla Juventus, il commento di Sarri: "Campionato falsato"

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha espresso il suo disappunto in relazione ai 15 punti di penalizzazione restituiti alla Juventus.

L’attuale allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, non ha preso bene la decisione della Giustizia sportiva di restituire – almeno momentaneamente – i 15 punti di penalizzazione dati alla Juventus.

«Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici: “Scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora”, non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona».