Punture di cimici del materasso: come intervenire

Al mattino appena svegli può capitare di ritrovarsi con dei ponfi di colore rosso. Si pensa che possano essere le punture delle vespe che hanno agito, ma in realtà non è così. Si tratta invece delle punture di cimici del materasso che è bene cercare di riconoscere in modo da liberarsene e quindi impedire a questi insetti l’accesso all’abitazione.

Punture di cimici del materasso

Le cimici del materasso sono insetti che tendono ad nutrirsi del sangue umano e per questa ragione causare punture o dare il via a pruriti. Le punture di cimici del materasso non sono particolarmente fastidiose ma bisogna stare attenti e capire come intervenire.

È importante cercare di evitare gli allarmismi ma allo stesso tempo imparare a riconoscerli e sapere quali sono. È altrettanto utile onde evitare una loro diffusione e proliferazione negli ambienti domestici. Riconoscere questi insetti e di conseguenza le punture è il primo passo da compiere.

Innanzitutto riconoscere le punture di cimici del materasso è molto semplice dal momento che sono distinguibili grazie ponfi arrossati che si presentano soprattutto nella zona delle braccia e delle gambe nei quali si trova anche un puntino bianco. La zona delle gambe risulta essere poi particolarmente scoperta soprattutto quella delle caviglie per cui ecco che questi insetti tendono a colpire proprio in quell’area.

Le punture di questi insetti tendono a non essere mai isolate ma in delle file allineate. I ponfi sono molto piccoli e solitamente possono essere molto simili a quelli delle zanzare per cui può essere anche difficile riuscire a riconoscerli. Solitamente impiegano circa 10 minuti, ma le cimici dei letti hanno bisogno almeno di tre punture in modo da saziarsi completamente

Punture di cimici del materasso: rimedi

Oltre a riconoscere le punture di cimici del materasso, bisogna anche sapere quali sono i metodi, anche naturali, che permettono di tenerle lontano da casa e quindi impedire loro di agire sulle parti del corpo. Sono poi diversi i trattamenti che riguardano le punture.

Nella zona o area colpita delle gambe, delle braccia o del collo è possibile applicare del ghiaccio che aiuta sia a ridurre il gonfiore che il prurito che solitamente queste punture comportano. Per quanto riguarda le cure naturali anche in questo caso vi è l’imbarazzo della scelta.

La pianta dell’aloe vera da applicare alcune gocce o la pomata aiuta sicuramente a ridurre il prurito ma anche l’irritazione dovuta alle punture di cimici del materasso in quanto questo prodotto permette di calmare dal momento che ha proprietà lenitive e antibatteriche.

Insieme a questi rimedi naturali ce ne sono anche molti altri come per esempio la calendula o l’olio di tea tree che aiuta proprio a lenire la zona e quindi impedire che possano formarsi delle irritazioni o pruriti ulteriori.

Punture di cimici del materasso: miglior repellente

Per combattere le punture di cimici del materasso, oltre i rimedi naturali appena eccitati, è essenziale capire come impedire a questi insetti di entrare in casa. Il metodo migliore, in tal senso, è un dispositivo, un repellente che prende il nome di Ecopest Home che permette a questi parassiti di non proliferare ed evitare l’ingresso in casa.

Un repellente di tipo tecnologico che funziona grazie agli interferenza magnetica e agli ultrasuoni che, viaggiando a una velocità di circa 60 MHz, permettono a questi insetti di captare immediatamente il suono e di conseguenza impedire l’accesso in casa. Un repellente che è salutare sia per gli esseri umani ma anche per gli animali domestici.

Un dispositivo funzionante tramite collegamento alla corrente elettrica per cui non ha bisogno di forature sul muro. La protezione è di h24 7 giorni su 7 riuscendo a coprire anche una superficie della copertura di circa 250 mq. Un repellente quale Ecopest Home si rivela poi adatto non solo per le cimici di materasso, ma anche per altre specie e altri parassiti come le vespe, i pesciolini d’argento, le zanzare o i roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Risulta poi essere assolutamente ecologico quindi senza l’uso di pile che vanno poi smaltite. Inodore e silenzioso, il che significa che, al momento dell’accensione non sprigiona odori o non risulta essere particolarmente fastidioso o rumoroso.

Un repellente originale ed esclusivo che non è ordinabile nei negozi fisici o siti internet, ma il consumatore interessato all’acquisto può visitare la pagina ufficiale del prodotto, inserire le informazioni personali nel modo in fondo per poi essere contattato dall’operatore che andrà a fornire e tutte le informazioni necessarie ad evadere l’ordine. Un dispositivo in vendita al costo promozionale di 49,90€ per 2 confezioni con pagamento tramite PayPal, carta di credito e contrassegno, quindi contanti alla consegna direttamente al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.