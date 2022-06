Punture di zanzare: come influiscono odori, birra e alimentazione

Le punture di zanzare possono rappresentare un pericolo per la nostra salute. Scopriamo perché questi insetti ci prendono di mira.

Gli odori, che sono correlati all’alimentazione, e il peso sono due tra i più frequenti fattori di rischio che ci rendono più vulnerabili alle punture di zanzare. Scopriamo insieme come proteggerci in modo sicuro e naturale.

Punture di zanzare

Le zanzare, insetti così piccoli e innocui all’apparenza sono, in realtà, potenziali vettori di malattie parassitarie e infettive, che espongono l’uomo a gravi rischi per la sua salute e la sua stessa vita. Non è un caso che la presenza di alcune specie di zanzare possa diventare, infatti, nuovo motivo di emergenza sanitaria in un Paese.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché, a volte, le zanzare sembrano infastidire solo noi, quali sono i fattori determinati e le ragioni per cui, rispetto ad altri, proprio noi siamo l’oggetto del desiderio delle zanzare. Scopriamo insieme, infine, come proteggerci dalle zanzare e le punture di zanzare in modo semplice e naturale, ma soprattutto in modo sicuro per la nostra salute.

Punture di zanzare: odore, birra e dieta

L’altezza e il peso non sono la causa diretta dell’attrazione che le zanzare provano nei nostri confronti. Tuttavia, come sostiene la dottoressa Alessandra della Torre, responsabile del progetto “Mosquito Alert”, un’App per proteggersi dalle zanzare, le loro punture e i pericoli collegati ad esse, il sudore è un fattore determinante. Le persone obese sudano di più ed ecco che l’obesità diventa un fattore di rischio.

Allo stesso modo del peso, il secondo fattore determinante è l’odore, sebbene poi la ricerca che indaga su quali siano le componenti di questi odori che attraggono le zanzare è ancora in corso e le cause, ad oggi, restano ancora sconosciute. Come sostiene ancora la dottoressa, gli odori sono correlati all’alimentazione e chi beve regolarmente la birra è più attrattivo per le zanzare perché, quando la bevanda viene digerita, questa rilascia nel sudore delle sostanze che, in qualche modo, attraggono le zanzare.

Punture di zanzare: miglior rimedio

Individuare dei modi semplici e sicuri che tengano le zanzare lontane da noi e dalle nostre abitazioni resta importante, per noi stessi e per la nostra comunità. Allo stesso tempo, al fine di sbarazzarsi delle zanzare, è preferibile non ricorrere ai pesticidi poiché, il loro utilizzo, a lungo andare, nel tempo, espone noi e i nostri bambini a dei pericoli per la salute che potrebbero ripercuotersi sulla qualità di vita, in modo irreversibile.

Ecopest è il primo dispositivo tecnologico al quale ricorrere per sbarazzarsi delle zanzare in modo sicuro per la nostra e persino per la salute delle zanzare. Sviluppato sulla base di una tecnologia avanzata, che si avvale di ultrasuoni a bassa frequenza e ad interferenza magnetica, Ecopest rende gli ambienti privati invivibili per le zanzare, che siano al chiuso o all’aperto, come il giardino o la terrazza di casa nostra. Il dispositivo, infatti, funziona tramite corrente elettrica, tuttavia producendo uno scarso impatto economico e ambientale.

Proprio per questo è riconosciuto universalmente come il miglior rimedio antizanzare dell’anno.

Sicuro per la nostra salute, quella delle persone che vivono con noi e quella dei nostri amici a quattro zampe, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, per 24 ore su 24, senza produrre alcun fastidio per l’uomo e gli animali domestici.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.