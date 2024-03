Pupo in concerto al Cremlino: "Vado anche a Kiev se mi vogliono"

Pupo in concerto al Cremlino: "Vado anche a Kiev se mi vogliono"

Pupo venerdì sarà al Cremlino per un concerto di beneficenza e si dice pronto anche ad andare a Kiev. Il cantante frequenta la Russia dal 1978: «Non ho mai smesso di venirci, e qui mi sono anche innamorato».

Pupo al Cremlino e il concerto di beneficenza

Tra le motivazioni che hanno spinto il cantante ad andare a Mosca è contribuire a lanciare un messaggio di dialogo per mettere fine a «questa guerra insopportabile, questa faida in famiglia tra fratelli russi e ucraini».

Il concerto di Pupo nel Palazzo di Stato del Cremlino

Venerdì sera Pupo si esibirà nel Palazzo di Stato del Cremlino con cantanti russi che canteranno alcune sue canzoni in russo e in italiano, come farà anche lui.

Il cantante si dice pronto ad andare anche a Kiev:

«Ma gli ucraini mi hanno detto che se vado in Russia poi non posso andare da loro, i russi non mi hanno mai posto questa condizione».

Le parole di Pupo sulla morte di Alexei Navalny