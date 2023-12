Purificatore d’aria: benefici e come utilizzarlo

Il purificatore d’aria è fondamentale per rigenerare e cambiare l’aria che circola all’interno degli spazi chiusi che, solitamente, è molto più malsana di quella che si respira all’esterno, a volte anche a causa di atteggiamenti sbagliati da parte nostra. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come migliorare la qualità dell’aria che si respira in casa nostra e dove acquistare il miglior purificatore d’aria.

Purificatore d’aria

Sanificare e rigenerare l’aria che circola in casa è fondamentale per il proprio benessere psicofisico, soprattutto perché, negli spazi chiusi, l’aria che circola può, addirittura, essere più tossica e inquinata dell’aria all’aperto. Il modo migliore di respirare aria pulita è quello di eliminare il problema alla radice. Ad esempio, è preferibile non fumare in casa. Quest’accorgimento, insieme a tante altre piccole abitudini che si dovrebbero adottare nel quotidiano, tuttavia, potrebbero non essere sufficienti.

Il modo migliore per respirare aria pulita è quello di fare affidamento su un purificatore d’aria. Molto spesso, si pensa che pulire regolarmente la casa e abbandonare le abitudini cattive, come appunto fumare le sigarette in casa, possa essere sufficiente. E pure, nonostante la nostra casa sia in perfette condizioni, durante le stagioni fredde, si accende sempre il riscaldamento per rendere più confortevole l’ambiente. Ecco, la stessa cosa succede con un purificatore d’aria. Nonostante gli accorgimenti, accenderlo è fondamentale per rendere l’ambiente della nostra casa più pulito e respirabile.

Purificatore d’aria: consigli per l’acquisto

Attualmente, il mercato offre modelli e versioni diverse di purificatore d’aria che scegliere quello più adatto alle proprie esigenze sembra quasi un’impresa. Tuttavia, alcune caratteristiche contano molto più di altre e quando si è alla ricerca di un purificatore d’aria è sufficiente esaminarne solo alcune per capire quale sia quello più adatto a quello che si cerca.

Il costo dei filtri è la prima caratteristica da esaminare. Poiché questi possono anche essere costosi, in genere, è preferibile puntare su quei modelli che richiedono il cambio dei filtri una volta l’anno. Ovviamente, tutto dipende dal tipo di filtro, dato che alcuni dovrebbero essere cambiati anche ogni sei mesi ed altri, addirittura, tre. I moderni purificatori d’aria, tuttavia, grazie ad una lucina, indicano quando è giunta l’ora di cambiare il filtro.

Un purificatore d’aria, infine, teoreticamente dovrebbe essere sempre in funzione, per cui, il suo acquisto dovrebbe essere valutato non solo sulla base delle sue prestazioni, ma anche sulla base del rumore che emette durante il suo funzionamento. Fortunatamente, i moderni purificatori d’aria sono praticamente silenziosi e, quando sono in funzione, la loro presenza è veramente impercettibile.

Purificatore d’aria: il migliore su Amazon

Date le caratteristiche e, soprattutto, i vantaggi che derivano dall’utilizzo di un purificatore d’aria, si potrebbe dire che, al giorno d’oggi, questo strumento non dovrebbe mai mancare dalle nostre case. Quella che segue, dunque, è una lista breve di alcuni tra i migliori purificatori d’aria, attualmente reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

CONOPU Purificatore D’aria, Air Purifier Portable HEPA H13 Filtro, Purificatore Aria Portatile Elimina Odori

Questo purificatore d’aria dispone di due diverse modalità di funzionamento, a seconda che si voglia rigenerare l’aria di una casa nuova o di una casa chiusa da molto tempo, oppure, semplicemente, che si voglia ricambiare l’aria. Inoltre, il dispositivo presenta tre diversi filtri, che eliminano fino al 99% delle sostanze tossiche ed inquinanti presenti nelle vostre case, oltre a, naturalmente, polvere, cattivo odore e molto altro ancora.

Bosch Purificatore d’Aria Air 2000 ‒ Rimuove il 99,9% degli Inquinanti in 37,5 m²

Comodo e potente, questo purificatore d’aria presenta le stesse caratteristiche del modello precedente, con la differenza che questo modello dispone di quattro diversi filtri ed elimina fino al 99,9% delle sostanze tossiche ed inquinanti presenti in casa. Grazie alla modalità automatica, infine, il purificatore d’aria si adatta alla qualità dell’aria e alle dimensioni della stanza.

Levoit Purificatore d’Aria Casa con Filtro Hepa, Effetti Filtrazione 99,97%, Luce Notturna Regolabile, 100% Senza Ozone&Anione

Questo purificatore d’aria filtra l’aria presente in una stanza grazie ai suoi tre filtri e in modalità praticamente silenziosa, creando un ambiente tranquillo e sereno anche durante la notte, in modo da poter conciliare anche il sonno. L’apparecchio è in grado di rimuovere fino al 99,97% delle sostanze tossiche ed inquinanti presenti in casa, inclusi i cattivi odori, la polvere e gli allergeni.

