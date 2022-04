Putin e Zelensky invitati al G20 dal leader indonesiano Widodo: l’ira di Biden

Il leader indonesiano Widodo ha invitato il presidente ucraino Zelensky e il presidente russo Putin al summit del G20 che si terrà a Bali a novembre.

Putin e Zelensky invitati al G20 dal leader indonesiano Widodo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato invitato al vertice del G20 che si terrà a Bali nel mese di novembre 2022. Al summit, parteciperà anche il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferito nella giornata di venerdì 29 aprile dal leader dell’Indonesia.

Nel 2022, l’Indonesia detiene la presidenza del G20 e, negli ultimi mesi, è stata sottoposta a forti pressioni da parte dell’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, per escludere la Russia dall’evento dopo l’invasione dell’Ucraina.

Jakarta, tuttavia, ha asserito di voler rimanere “imparziale”.

A proposito dell’invito rivolto al leader ucraino, il presidente Joko Widodo ha dichiarato: “Ho invitato il presidente Zelensky a partecipare al vertice del G20“.

Widodo, inoltre, ha fatto alcune allusioni a un compromesso raggiunto a seguito delle pressioni del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e altri per consentire la partecipazione dell’Ucraina al fine di trovare un equilibrio rispetto al conflitto voluto da Mosca.

La Russia, infatti, è un membro del G20 mentre l’Ucraina non ne fa parte.

Putin conferma la presenza a Bali, il tweet di Zelensky

Per quanto riguarda la presenza di Putin, il capo del Cremlino ha confermato telefonicamente a Widodo che parteciperà al vertice, che si terrà sull’isola di Bali, come annunciato dal leader indonesiano in un discorso tenuto in livestreaming.

Durante il discorso, il leader indonesiano ha precisato: “Putin ha ringraziato l’Indonesia per l’invito al summit del G20 e ha detto che parteciperà”.

A questo proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito ai giornalisti alcuni dettagli sulla conversazione tra Putin e Widodo, affermando: “Durante la conversazione, Putin ha augurato successo alla presidenza indonesiana del G20. Ma per il momento, è prematuro comunicare le modalità della partecipazione russa”.

In relazione all’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky aveva annunciato pubblicamente di essere stato invitato al G20 dal leader indonesiano attraverso un tweet postato nella giornata di mercoledì 27 aprile.

Sebagai pemegang mandat Presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara dan Sekjen PBB tentang persiapan KTT G20 di Bali, November 2022. https://t.co/d9tLITJqQL — Joko Widodo (@jokowi) April 29, 2022

Putin e Zelensky invitati al G20, l’ira di Biden: “Vogliamo la Russia fuori dal G20”

La decisione di Putin di partecipare al summit del G20 a novembre ha scatenato l’ira degli Stati Uniti d’America e, in particolare, del presidente Joe Biden. L’inquilino della Casa Bianca, che già da tempo invoca l’espulsione della Russia dal G20, ha rilasciato nuovi attacchi contro il leader del Cremlino.

Biden, infatti, ha tuonato: “È difficile guardare a quello che le sue forze stanno facendo in Ucraina e pensare a come un individuo, un leader, possa giustificarle. È depravazione”.

L’invito dell’Indonesia a Putin è stato duramente criticato anche dal portavoce del Pentagono, John Kirby, che ha dichiarato: “Putin deve pagare per le conseguenze di quello che ha fatto e sta facendo e non dovrebbe essere invitato al G20”.