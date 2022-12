Qatar 2022, Maradona ha profetizzato la vittoria dell'Argentina? La foto di Messico 1986

Sul web un tifoso ha diffuso una fotografia in cui si vede il campione argentino alzare la Coppa del mondo e indicare la bandiera del Qatar.

L’Argentina si è aggiudicata un posto nella finale del Campionato mondiale di calcio 2022.

Nelle ore che hanno preceduto la semifinale con la Croazia, vinta 3-0 dall’Albiceleste, sul web ha iniziato a girare una foto di 36 anni prima di Diego Armando Maradona in cui molti hanno visto una profezia proprio per la competizione in Qatar.

Maradona alza la Coppa del mondo di Messico 1986 e indica la bandiera del Qatar

L’immagine mostra Diego Armando Maradona che, con una mano, alza la Coppa del mondo vinta in Messico nel 1986, mentre con l’altra sembra indicare la bandiera del Qatar, che insieme a molte altre fa da cornice allo stadio di Città del Messico.

Chi vincerà il Mondiale 2022 lo scopriremo domenica 18 dicembre

Per diversi tifosi argentini, questo sarebbe un segnale: il Pibe de Oro avrebbe profetizzato il prossimo Campionato mondiale vinto dell’Argentina, quello del 2022 in Qatar, tra le altre cose il primo dopo la morte di Diego Armando Maradona.

Chi alzerà davvero la prossima Coppa del mondo lo scopriremo domenica 18 dicembre 2022, quando l’Argentina guidata da Leo Messi, al suo quinto Mondiale, sfiderà la vincente tra Francia e Marocco.

