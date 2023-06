Qatargate, Eva Kaili fa causa al Parlamento UE per "violata immunità"

C’è una nuova svolta nella spinosa inchiesta belga sul Qatargate. L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, adesso ha fatto causa al Parlamento per aver violato la sua immunità parlamentare.

Nel dettagli, Kaili ha fatto causa al Parlamento UE “per violazione della sua immunità parlamentare, essendo stata monitorata dai servizi segreti durante il periodo in cui ha partecipato alla commissione Pega, che stava indagando istituzionalmente sull’esistenza di software illegali che monitoravano le attività degli eurodeputati e dei cittadini Ue“.

A renderlo noto sono stati i legali dell’europarlamentare greca, che il 9 dicembre scorso è finita in manette, salvo poi esser stata rilasciata il 25 maggio scorso con condizioni dopo una detenzione preventiva di oltre cinque mesi.

Scalfarotto: “Trattamento inumano nei confronti di Eva Kaili“

A difesa dell’europarlamentare greca, attraverso un tweet, s’è esposto Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva: “L’intervista di Eva Kaili oggi al Corriere della Sera fa accapponare la pelle. Comunque vada la vicenda giudiziaria che la riguarda, il trattamento che descrive – e in particolare il distacco imposto dalla sua bambina – è un trattamento inaccettabile per gli standard giuridici e umanitari che ci siamo imposti come europei”.