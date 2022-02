Quali sono i Paesi che in Europa abbandonano le restrizioni anti Covid

In Europa, molti Stati hanno deciso di eliminare quasi del tutto le restrizioni anti Covid. Addio mascherine e Green pass. Si torna alla normalità.

Il casi di Covid stanno sta lentamente diminuendo in Europa e lo dimostra la curva dei contagi che cala sempre di più nella maggior parte degli Stati del nostro Continente. Mentre alcune Nazioni come l’Italia preferiscono essere caute, altre anticipano di tempi di normalizzazione della vita e convivenza con il famigerato virus, che adesso fa un po’ meno paura.

Il Covid in Europa, molti Stati dicono addio ad ogni tipo di restrizione: il caso del Regno Unito

Se si esclude l’Unione europea e si fa riferimento all’Europa come Continente, non si può non menzionare il Regno Unito. Da sempre “allergico” a restrizioni, le ha comunque adottate per far fronte a situazioni disperate ed ospedali al collasso. Il premier Boris Johnson aveva già annunciato che avrebbe eliminato qualsiasi tipo di restrizione, passando da una fase pandemica ad una fase endemica.

La data ultima per la fine delle restirizoni nel Regno Unito era il 24 marzo 2022, ma molto probabilmente verrà anticipata a fine febbraio 2022.

La Francia

La Francia inizia a valutare, ma quasi sicuramente procederà in quella direzione, l‘eliminazione dell’obbligo di mascherine al chiuso. Bisognerà in questo caso tenere d’occhio le ospedalizzazioni. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, invece, c’è la possibilità di revocare il provvedimento che impone il possesso del Green pass per prendere parte alla vita sociale del Paese e partecipare a molte attività.

La Francia sta valutano anche di allentare le restrizioni nelle scuole. Arriva l’ok alla riapertura di discoteche e organizzazione di concerti.

La Polonia e la Repubblica Ceca

Spostandoci ad est, voliamo in Polonia e Repubblica Ceca. Il ministro della Salute polacco ha dichiarato, come riporta il Corriere della Sera, che quasi sicuramente, da marzo, se la situazione lo permette, si potrà tornare alla normalità. La mascherina sarà raccomandabile e non obbligatoria, la scuola tornerà ad essere in presenza e i giorni di quarantena passeranno da 10 a 7.

In Repubblica Ceca, invece, è già stato abolito il Green pass per accedere in alcuni locali. La data ultima è il 1 marzo 2022. Da quel giorno, quasi sicuramente, saranno rimosse tutte le restrizioni anti Covid.

La Danimarca e la Svezia

Passi da gigante li fanno invece Danimarca e Svezia. I due Paesi scandinavi hanno rimosso qualsiasi tipo di restrizione già dal 1 febbraio 2022, compreso il coprifuoco. Addio a Green pass e mascherine. La Svezia inoltre ha deciso di eliminare la possibilità di fare tamponi gratuiti in quanto pesavano eccessivamente sulla spesa pubblica. Addio anche allo screening di massa anche per i positivi sintomatici.