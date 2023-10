Qualificazione Europei, Inghilterra-Italia 1-1: problemi di audio per i croni...

Allo stadio di Wembley si sta disputando il match forse più importante e decisivo per l’Italia in questi cammini verso gli Europei del 2024. Gli azzurri stanno pareggiando contro l’Inghilterra con il punteggio di 1-1. Hanno segnato Scamacca (15′) e Harry Kane (32′). Nel primo tempo non è sfuggito il problema di audio che hanno riscontrato i cronisti Rai.