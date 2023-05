Quando vengono pagate le pensioni a maggio 2023: date e calendario

L’Inps sta provvedendo, ecco quando vengono pagate le pensioni a maggio 2023: a seconda delle modalità i tempi di pagamento sono stati distribuiti nell’arco della settimana. Il dato è che le pensioni di maggio 2023 verranno distribuite in date diverse e le date cambieranno con la modalità di erogazione. IL Primo maggio è un giorno festivo e quindi l’accredito bancario avverrà il 2 maggio, oggi.

Pensioni maggio 2023: date e calendario

E per coloro che abitualmente si affidano a Poste Italiane per ritirare il proprio trattamento previdenziale? Loro potranno recarsi agli sportelli dal 2 maggio all’8 maggio. Come viene reso noto infatti fuori da ogni ufficio postale dovrebbe essere affissa una turnazione alfabetica consigliata per il ritiro. I media spiegano che “con la circolare 35/2023, l’Inps fornisce le prime indicazioni riguardo l‘incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (563,74 euro nel 2023)”. Trattamento questo previsto dall’ultima Legge di Bilancio per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione. E si legge che gli aventi diritto dovrebbero vedere l’aumento dell’importo già sul cedolino di maggio insieme alle mensilità arretrate del 2023.

Le scadenze in ordine alfabetico

Le pensioni di questo mese verranno distribuite in contanti dal 2 maggio all’8 maggio agli sportelli postali. Ecco i criteri alfabetici di turnazione: A-B martedì 2 maggio; C-D mercoledì 3 maggio; E-K giovedì 4 maggio; L-O venerdì 5 maggio; P-R sabato 6 maggio (soltanto mattina); S-Z lunedì 8 maggio. Per chi invece ha scelto l’accredito su conto corrente bancario la ricezione avverrà oggi martedì 2 maggio. La stessa data varrà per l’accredito su libretto di risparmio, conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat o carta libretto.