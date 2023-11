Quanto costa l’albero di Natale addobbato nella nuova casa di Chiara Ferragni? L’influencer ha postato alcuni scatti che hanno rapidamente fatto interrogare i followers circa il prezzo dell’allestimento.

Quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi account social alcune fotografie a tema natalizio in cui mostra l’albero di Nataleallestito nella sua nuova casa di Milano. Nel condividere gli scatti, l’influencer ha commentato: “Ancora non ci siamo trasferiti ma abbiamo già il nostro albero di Natale da sogno nella casa nuova”.

Mentre i Ferragnez organizzano il trasloco da una abitazione all’altra, molti utenti si sono interrogati su alcune questioni. Alcuni, infatti, si sono chiesti quanto saranno costati l’albero di Natale e gli addobbi sfoggiato sui social. Altri, invece, si sono domandati chi abbia allestito l’albero della Ferragni e chi le abbia scattato le foto in cui si è mostrata indossando outfit a tema natalizio insieme ai figli Leone e Vittoria.

Il prezzo

A realizzare l’albero di Natale dei Ferragnez è stato il flower designer Vincenzo Dascanio che l’influencer ha ringraziato nel post. L’informazione ha mandato su tutte le furie gli haters che hanno postato commenti del tipo: “Ma la gioia di fare un albero con i tuoi bambini no? Anziché farglielo trovare già fatto”.

Nulla si sa, invece, per quanto riguarda i costi dell’albero di Natale. È possibile fare, però, un confronto con i prezzi del 2020, anno in cui la Ferragni si rivolse sempre a Dascanio. All’epoca, spere circa 200 euro per l’albero e 3.000 euro per addobbi e luci. Se si considera la lievitazione dei prezzi avvenuta negli ultimi anni, è facile immaginare che la cifra pagata per Natale 2023 sia stata più alta.