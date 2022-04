Per partecipare a Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti riceverebbero dei cachet da capogiro. Tutto quello che c'è da sapere.

Quelli di Tina Cipollari e Gianni Sperti sono senza dubbio dei volti storici più famosi di Uomini e Donne e in tanti si sono chiesti quanto guadagnino i due opinionisti per il loro ruolo all’interno del famoso dating show.

Scopriamo quali sarebbero le cifre da capogiro.

Tina Cipollari e Gianni Sperti: i cachet a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono senza dubbio due dei volti più famosi di Uomini e Donne e da anni ormai la loro è una presenza fissa all’interno del programma. Secondo indiscrezioni i cachet percepiti dai due opinionisti sarebbero a dir poco da capogiro: guadagnerebbero una cifra che varia dai 2mila ai 4 mila euro a registrazione e i loro guadagni mensili si aggirebbero attorno a ben 16mila euro al mese ciascuno.

Naturalmente queste cifre non sono mai state confermate dai due diretti interessati e pertanto il condizionale è d’obbligo.

Tina Cipollari contro Ida e Riccardo

Nelle ultime ore Tina Cipollari si è resa protagonista di un duro scontro a Uomini e Donne, dove Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a mostrarsi tra ammiccamenti e sorrisi complici. L’opinionista vamp ha accusato i due di cercare di ottenere solamente visibilità mentre Maria De Filippi e Gianni Sperti li hanno difesi.

“Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”, ha dichiarato la Cipollari all’indirizzo di Ida e Riccardo, mentre Maria ha replicato: “La loro storia è finita per incompatibilità caratteriale non perchè non si piacciano”, e ancora: “Sono due che hanno vissuto qualcosa di forte e profondo, un po’ come tu rivedessi il padre dei tuoi figli…”.