Quanto spendono gli italiani per energia elettrica, gas e carburante?

Confcommercio ha realizzato un'analisi sulle spese obbligate degli italiani: fra energia elettrica, gas e carburante spendiamo una cifra esorbitante

L’ufficio studi di Confcommercio ha pubblicato un’analisi approfondita sulle spese obbligate per le famiglie italiane del 2022. Le spese per i consumi hanno raggiunto delle cifre record.

Energia elettrica, gas e carburante: quanto spendiamo in media ogni anno?

Secondo quanto emerso dallo studio, le spese obbligate (l’insieme di affitti, bollette e assicurazioni), non sono mai state così alte dal 1995. Questo tipo di spese pesano per il 42,9% sui consumi totali, un valore cresciuto di quasi 7 punti percentuali negli ultimi 20 anni. Solo rispetto al 2021 ogni famiglia spende in media 8.154 euro (152 euro in più dell’anno scorso).

Il commento di Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio

Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha commentato quanto è emerso dallo studio: “La crescita a dismisura del costo dell’energia incide pesantemente anche sulle spese obbligate, come quelle per la casa, che toccano livelli record. Per evitare di deprimere i consumi e congelare la ripresa è necessario che l’Europa metta un tetto al prezzo del gas e il Governo agisca più incisivamente su caro energia e cuneo fiscale.”