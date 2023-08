Quarantenne minaccia di darsi fuoco a Cagliari: soccorritori lo salvano

Sarebbe potuto finire in tragedia per un uomo di circa quarant’anni che ha minacciato di darsi fuoco, il tutto mentre teneva tra le mani degli accendini. La vicenda – riporta la testata “L’Unione Sarda” – è avvenuta nella serata di sabato 12 agosto, intorno alla 21.30 a Cagliari, all’altezza di via Castelli. Ad ogni modo, l’intervento provvidenziale dei soccorritori ha evitato che potesse avvenire il peggio.

Cagliari, quarantenne minaccia di darsi fuoco: la vicenda

Non sarebbe chiaro il motivo che avrebbe spinto il quarantenne a commettere un simile gesto. Sul posto – si legge ancora – sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo Radiomobile oltre che gli operatori sanitari del 118. L’uomo avrebbe tenuto bloccati carabinieri e vigili del fuoco, poi si è cosparso i vestiti con la benzina. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 che si sono attrezzati per trattare le gravi ustioni.

Il salvataggio e il ricovero in ospedale

Ad ogni modo tutto si è risolto positivamente. Grazie ad un lungo lavoro di mediazione, i soccorritori hanno fatto desistere l’uomo dal togliersi la vita: si sono fatti dunque consegnare i vestiti che erano stati cosparsi di benzina e gli accendini che teneva tra le mani, infine è stato trasferito in ospedale. Diverse persone si sarebbero affacciate alle finestre degli stabili posti nelle immediate vicinanze per assistere a quanto era avvenuto.