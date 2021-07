Quarta ondata Covid, Crisanti: “In Italia arriveremo a 100mila contagi e 100 morti al giorno”

Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova, ha lanciato l'allarme. Secondo il virologo l'Italia arriverà a 100mila contagi.

Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, ha lanciato l’allarme. Secondo il virologo l’Italia arriverà a 100mila contagi e sarà la quarta ondata Covid. L’anticipazione dell’esperto su quello che accadrà.

Quarta ondata Covid: le parole di Crisanti

La quarta ondata Covid sta per arrivare anche in Italia, con 100mila contagi e 100 morti al giorno. Questa è la convinzione di Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova. “Un’anticipazione di quello che succederà in Italia è scritto nel grafico dell’Inghilterra che è passata, nel giro di 40 giorni, da mille casi a 50 mila e da 2-3 decessi al giorno a 50. Considerando anche il fatto che il tasso di protezione della popolazione italiana è più basso di quello inglese, non è che ci vuole un’arte divinatoria per capire quello che succederà in Italia.

Se non faranno qualcosa i contagi continueranno ad aumentare arrivando probabilmente a 100 mila al giorno con 100 morti” ha spiegato il virologo ad ‘Agorà Estate’ su Rai3. “Con questo numero di casi, senza vaccino, l’Inghilterra avrebbe tranquillamente 700-800 morti al giorno. E comunque, se i casi in Inghilterra aumenteranno ancora, come probabilmente aumenteranno, avranno 100 morti al giorno” ha aggiunto l’esperto.

Quarta ondata Covid: green pass e la situazione in Inghilterra

Il virologo ha spiegato che quello che sta accadendo in Inghilterra potrebbe essere un’anticipazione di quanto succederà in Italia, tenendo anche conto che la protezione della popolazione italiana è più bassa rispetto a quello inglese. “L’Inghilterra è passata da 2-3 morti a 50 morti al giorno e da 500 ricoveri a 2.500, in aumento” ha aggiunto Andrea Crisanti, che ha sottolineato che se non fosse per il vaccino i morti sarebbero molti di più.

Quarta ondata Covid: “Il green pass non blocca il virus”

