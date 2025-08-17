Un tragico weekend ha scosso la Lombardia, segnato dalla morte di quattro giovani nei suoi fiumi. Adda, Ticino e le acque del Mantovano sono state teatro di incidenti fatali, lasciando intere comunità sotto shock. In appena due giorni, la corrente e le condizioni imprevedibili delle acque hanno strappato via vite innocenti. Le autorità locali lanciano l’allarme sulla sicurezza nei corsi d’acqua, mentre famiglie e amici piangono le vittime di un dramma che ha colpito l’intera regione.

Allarme sicurezza: le autorità invitano alla prudenza nei fiumi

Le autorità locali hanno rinnovato l’appello alla prudenza, ricordando la pericolosità dei fiumi e l’importanza di rispettare i divieti di balneazione.

“Capisco la tentazione di cercare sollievo dal caldo, ma il Ticino e l’Adda sono fiumi insidiosi. Il divieto di balneazione esiste per tutelare la vita delle persone“, ha dichiarato il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria.

Quattro vittime in due giorni: dramma nei fiumi della Lombardia

Un weekend drammatico ha segnato i fiumi della Lombardia, con quattro giovani che hanno perso la vita tra Adda, Ticino e il Mantovano. Nel Lodigiano, in due giorni, due ragazzi sono annegati nel tratto dell’Adda. Il primo, un sedicenne di origini egiziane, si era immerso in un tratto vietato alla balneazione a Merlino ed era stato trasportato in gravissime condizioni al San Raffaele di Milano, dove è deceduto il giorno successivo.

Il secondo, un 25enne romeno, Marian Timis, si è tuffato a Montanaso Lombardo e non è più riemerso: i soccorritori, intervenuti con sommozzatori ed elisoccorso, hanno tentato di rianimarlo senza successo.

Anche il Ticino e il bacino idrovoro di Mondine, a Moglia, nel Mantovano, sono stati teatro di tragedie. Un 24enne romeno si è tuffato a Somma Lombardo ed è stato recuperato senza vita dai sommozzatori; nello stesso fiume, un altro giovane di 23 anni è stato salvato in extremis dai bagnanti e dai soccorritori e ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia.

Infine, il cadavere di Laurentiu Gorea, 24 anni, autotrasportatore di Modena, è stato recuperato questa mattina, dopo due giorni di ricerche nel bacino idrovoro di Moglia, dove si era tuffato per Ferragosto e non era più riemerso.