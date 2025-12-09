La première dame è tornata a far parlare di sé, in quanto avrebbe insultato alcune femministe che avevano interrotto uno spettacolo.

La moglie del presidente francese Emmanuel Macron, Brigitte, è tornata al centro della bufera dopo la diffusione di un video nel quale avrebbe rivolto un insulto (“brutte str****”) nei confronti di alcune femministe che avevano interrotto uno spettacolo del comico francese Ary Abittan, accusato di violenza sessuale.

In pratica, lo spettacolo di Abittan è stato interrotto dal collettivo Nous Toutes, che ha indossato delle maschere con il volto del comico gridando “stupratore“. Nel video, pubblicato dal sito Public e diventato subito virale, si vede a fine show la première dame dietro le quinte avvicinarsi ad Abittan e dire: “se ci sono delle str**** le butteremo fuori. Soprattutto banditi mascherati.”

Come visto Brigitte Macron è finita al centro delle polemiche dopo il video in cui la si sente insultare alcune femministe durante uno spettacolo di Ary Abittan. Sui social si sono subito accese le polemiche, tanto che è dovuto intervenire direttamente l’Eliseo, precisando che le dichiarazioni della moglie del presidente non erano un attacco al femminismo, ma una critica ai metodi radicali adottati da alcune femministe.