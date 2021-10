Raffaella Fico si racconta a Verissimo: il ricordo della madre e le parole su Balotelli e Pia

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la bella Raffaella Fico, reduce dall'esperienza appena conclusa al GF Vip, si è raccontata in una lunga intervista

Raffaella Fico ha da poco concluso la sua esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip 2021, la showgirl ha deciso di raccontarsi e raccontare alcuni particolari dettagli della sua vita a Silvia Toffanin, nel corso di un’intervista andata in onda nella puntata del 30 ottobre 2021 di Verissimo.

Raffaella Fico in lacrime a Verissimo: il ricordo della madre

Lacrime e commozione per Raffealla Fico nell’intervista rilasciata a Verissimo, andata in onda nella puntata di sabato 30 ottobre 2021, la bella showglirl ha ricordato in lacrime la mamma Antonietta, scomparsa prematuramente nel 2020, ecco le sue parole:

“La mancanza si sente, il dolore è sempre vivo. Era molto credente, mia figlia Pia si chiama così per Padre Pio, mia madre me l’ha trasmesso. Mi manca, ero abituata a sentirla continuamente durante la mia giornata e ora mi accorgo che non posso più farlo. Sono fiera di lei, mi ha dato tanti valori. Mi ha insegnato a essere onesta con le persone, il perdono, è stata la mia maestra di vita”.

Raffaella Fico intervistata a Verissimo: le parole su Balotelli

All’interno del salotto televisivo di Silvia Toffanin, ossia quello di Verissimo, Raffealla Fico ha speso alcune parole anche per il suo ex Mario Balotelli, che è anche il padre di sua figlia, ecco le sue dichiarazioni:

“Sono felice perchè anche noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, con Mario è come se fossimo fratello e sorella, è nato un bel rapporto dopo i conflitti dei primi anni”.

E ancora:

“Per Mario ho avuto un amore incondizionato, poi ho avuto altre storie. Dopo un po’ di anni ho incontrato Piero, il mio attuale fidanzato, che mi ha fatto battere di nuovo il cuore. Un altro figlio lo vorrei ma non ne abbiamo parlato, abbiamo deciso di vivere la relazione con calma”.

Raffaella Fico a Verissimo: le parole sulla figlia Pia vittima di bullismo e razzismo

Raffaella Fico, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato anche di una triste parentesi della sua vita, ossia che riguarda la figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, che è stata vittima di bullismo e razzismo in ambiente scolastico, ecco cosa ha dichiarato la showgirl a riguardo: