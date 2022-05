Ragazza di 24 anni precipita dal quarto piano di un palazzo a Milano: morta sul colpo

Tragedia a Milano: una ragazza di 24 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo situato in via Luigi Luzzatti, in zona Città Studi, a Milano.

Nel pomeriggio di lunedì 16 maggio, poco dopo le ore 17:00, una ragazza di soli 24 anni è morta dopo essere caduta dal quarto piano di un edificio situato in via Luigi Luzzatti, in zona Città Studi, a Milano.

La drammatica notizia, che ha profondamente sconvolto i residenti, è stata diramata in modo ufficiale dall’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU), intervenuta sul posto alle ore 17:03. Sul luogo dell’incidente, infatti, erano presenti i paramedici dell’AREU dislocati a bordo di un’automedica un’ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

Nel momento in cui i sanitari hanno raggiunto il luogo dell’incidente, hanno tentato di prestare soccorso alla 24enne che, tuttavia, è stata rinvenuta già senza vita. La ragazza, infatti, è morta sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

Dinamica e indagini della polizia di Stato

Per quanto riguarda il tragico episodio, al momento non è ancora nota la dinamica dell’accaduto.

Sulla vicenda, stanno indagando gli agenti della polizia di Stato che, insieme ai paramedici e ai vigili del fuoco, si sono recati in via Luzzatti nel pomeriggio di lunedì 16 maggio.