Dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione ad Este, un ragazzo di 32 è morto folgorato: si indaga sull'accaduto.

Tragedia ad Este, dove un ragazzo di 32 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio e aver toccato i cavi dell’alta tensione: i Carabinieri indagano sulla vicenda.

Ragazzo morto folgorato ad Este

I fatti hanno avuto luogo dopo le 22 di martedì 3 agosto 2021 in via Padana Inferiore, nel parcheggio del centro commerciale Extense.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, probabilmente per fare una bravata, si è arrampicato sul traliccio e, nel momento in cui ha toccato i fili della corrente, è rimasto folgorato. Il suo corpo sarebbe rimasto appeso in aria fino a quando i pompieri non lo hanno liberato e portato a terra dopo che un passante ha lanciato l’allarme.

Quest’ultimo avrebbe infatti visto del fumo levarsi dalla cima del traliccio e, accortosi del cadavere, ha chiamato i Carabinieri e i pompieri.

Per il 32enne non vi era però più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo non appena toccati i cavi elettrici.

Ragazzo morto folgorato ad Este: indagini in corso

I militari hanno circoscritto l’area ed effettuato i rilievi per ricostruire esattamente l’accaduto. Stando a quanto appreso pare che ci fossero degli amici del giovane che lo stavano attendendo sotto il traliccio, ma nelle prossime ore il quadro della vicenda apparirà più chiaro.