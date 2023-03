Ragusa, scontro tra camion sulla provinciale: feriti i conducenti

Erano circa le ore 9 della mattina di oggi, mercoledì 15 marzo, quando sulla strada provinciale 24 di Santa Croce Camerina (Ragusa) due camion si sono scontrati frontalmente. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: uno dei due è in gravi condizioni.

Incidente a Ragusa, scontro tra due camion: feriti i conducenti

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra le provinciali 24 e 25 sulla Scoglitti-Santa Croce Camerina. Ad assistere allo scontro c’erano altri automobilisti che hanno subito allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno estratto i conducenti dai rispettivi camion, mentre la Polizia Locale e i Carabinieri dirigevano il traffico e facevano tutti i rilievi del caso. I due camionisti sono stati trasportati in ospedale con due ambulanze.

Le condizioni di salute dei camionisti

Il primo dei due camionisti, non ferito in maniera grave durante il sinistro, è rimasto all’ospedale Guzzardi di Vittoria, mentre l’altro, in cattive condizioni di salute, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Catania. Nel frattempo, mentre la Polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente, alcuni mezzi pesanti sono intervenuti per spostare le lamiere dei due camion e favorire la circolazione sulle due strade provinciali.