Raid criminale nella sala scommesse, dipendente riempito di botte

Momenti di terrore in Via Nazionale delle Puglie a Casalnuovo e raid criminale nella sala scommesse, un dipendente è stato riempito di botte

Raid criminale nella sala scommesse con un dipendente riempito di botte ed “Arancia meccanica” in un locale di Napoli per una rapina iniziata con il brutale pestaggio.

Tutto è accaduto a Casalnuovo di Napoli, dove secondo Edizionenapoli alcuni malviventi hanno fatto irruzione in una sala scommesse armati e volto coperto. I rapinatori hanno immobilizzato con delle fascette di plastica uno dei dipendenti e poi “lo avrebbero anche picchiato”. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie.

Raid criminale nella sala scommesse

La rapina è stata interrotta da una guardia giurata che ha messo in fuga i rapinatori.

E i carabinieri hanno rinvenuto in strada un revolver cal. 38 con 5 cartucce a salve nel tamburo. La vittima ha riportato la frattura del setto nasale. E Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi, ha commentato l’accaduto così: “Criminali sempre più violenti e pericolosi, che non esitano a fare uso delle armi per colpire o minacciare cittadini indifesi, è questa la drammatica situazione che attanaglia Napoli e la sua provincia, dove la criminalità è da tempo fuori controllo.

In questi mesi si sono moltiplicati gli assalti ai danni degli esercizi commerciali, in particolar modo durante i fine settimana quando gli incassi sono più cospicui”.

Borrelli: “Più presenza delle forze dell’ordine”

E ancora: “Un fenomeno preoccupante che rischia di mietere nuove vittime della follia di questi delinquenti. Per arginare questa deriva ritengo indispensabile rafforzare la presenza in strada delle forze dell’ordine anche con piani mirati ad alto impatto, oltre a una limitazione seria degli sconti di pena per criminali spesso recidivi.

Lo Stato deve dare segnali concreti della sua presenza sul territorio”.