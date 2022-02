Un episodio della vita del cantante romano da cui lui è uscito più forte di prima: Ramazzotti e l’operazione che aveva dovuto subire per tornare “Eros”

Negli anni scorsi Eros Ramazzotti aveva dovuto subire un’operazione che ha molto a che fare con la sua passione e ragione di vita, oltre che con una serie di piccoli gesti quotidiani che la sua malattia gli pregiudicava.

Tutto aveva avuto origine qualche anno fa, quando il cantante romano era stato colpito alla mano sinistra dalla rizoartrosi che gli aveva colpito il pollice. Di cosa si tratta? È una patologia che causa dolori ed atrofia al dito, che ne pregiudica la la flessione e le capacità di torsione.

Di cosa ha sofferto Eros e il punto debole di chi ha la rizoartrosi e suona la chitarra

In pratica chi soffre di rizoartrosi non può compiere movimenti elementari come girare un pomello o aprire una moka.

Per Eros poi c’era un’aggravante legata alle sue skill: chi soffre di rizoartrosi, specie se è destrorso e chitarrista, può avere problemi molto evidenti di esecuzione. Ed è stato per questo motivo che nel 2017 Ramazzotti aveva dovuto optare per una operazione peraltro perfettamente riuscita di cui aveva dato menzione su Facebook.

Quell’intervento provvidenziale e Ramazzotti che non ha più “nostalgia del blues”

Ecco cosa aveva scritto Eros: “Intervento di rizoartrosi alla mano sinistra perfettamente riuscito.

Sarà una notte tosta ma non mollo. E poi la lunga degenza con un “ritornerò presto, lo giuro”. Ed è andato davvero tutto bene, tanto che il cantante aveva scritto: “Ho ripreso a suonare dopo l’operazione alla mano, mi mancava il blues”. E che blues sia, Eros.