Montevarchi sconvolta: rapina in casa, coniugi picchiati e legati, ladri in fuga con gioielli e contanti.

Sabato 1° novembre a Montevarchi, in provincia di Arezzo, una rapina in casa ha visto una coppia aggredita e legata dai malviventi, che avevano forzato una finestra e staccato l’elettricità, trasformando un momento di normalità in un episodio di violenza e furto.

Rapina in casa a Montevarchi: ladri sequestrano e picchiano una coppia

Come riportato da Arezzo Notizie, sabato 1° novembre, nei pressi di piazza della Repubblica a Montevarchi, una coppia è stata vittima di un’intrusione violenta nella propria casa.

Due malviventi hanno forzato una finestra sul retro dell’appartamento e hanno interrotto l’elettricità, lasciando i proprietari al buio durante la cena. Una volta all’interno, hanno aggredito l’uomo, colpendolo ripetutamente al volto, mentre la moglie, terrorizzata, non è riuscita ad intervenire.

I ladri hanno poi immobilizzato entrambi, legandoli per poter rovistare liberamente tra cassetti e armadi, sottraendo gioielli, contanti e oggetti di valore accumulati in cinquant’anni di vita.

Montevarchi, rapina in casa: coppia sequestrata e picchiata, ladri in fuga

Dopo aver compiuto il colpo, i rapinatori sono fuggiti dalla stessa finestra, facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno avviato le indagini per identificare gli autori dell’aggressione e recuperare la refurtiva.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari per le contusioni riportate, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Entrambi i coniugi hanno subito un forte trauma emotivo a causa della violenza subita e avrebbero formalizzato denuncia contro ignoti.