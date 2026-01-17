Rassegna Teatrale 2026 a Bardolino: Un Grande Evento Culturale da Non Perdere!

È tempo di emozioni a Bardolino, dove il Comune e la Fondazione Aida danno il via alla Rassegna Teatrale 2026, manifestazione culturale di grande rilevanza che si svolgerà al Teatro Corallo. Questa iniziativa costituisce un’opportunità unica per gli appassionati di teatro, con un programma ricco di eventi che spaziano dalla musica alla prosa, fino a laboratori per i più giovani.

Un programma variegato per tutti i gusti

La rassegna avrà inizio sabato 24 gennaio con “Emozioni… Tu chiamale se vuoi”, un tributo alla canzone d’autore italiana che promette di coinvolgere il pubblico con melodie indimenticabili. Il Sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi, ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità locale, evidenziando come il Teatro Corallo rappresenti un punto di riferimento culturale per tutti i cittadini.

Spettacoli per famiglie e giovani

Un’attenzione particolare sarà riservata ai più giovani, a partire da lunedì 16 febbraio con “Le mille bolle incantate”, una favola poetica pensata per i bambini. Mercoledì 24 febbraio, il teatro ospiterà “Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi”, un’altra avventura dedicata ai più piccoli. Seguirà “Pimpa. Il musical a pois” il 1 marzo, evento gratuito su prenotazione.

Spettacoli di prosa e interazione

Il cartellone prosegue con una serie di eventi di prosa. Il 14 febbraio, i fratelli Morandi presenteranno “Benvenuti a casa Morandi”, una commedia brillante che esplora le dinamiche familiari moderne. Successivamente, il 26 marzo, gli spettatori potranno assistere a “Il disobbediente”, ispirato alle opere di Dario Fo e Franca Rame.

Eventi letterari e interattivi

Il 27 marzo si svolgerà un incontro con l’autore Federico Taddia, che presenterà il suo libro “Fuga dalla meraviglia”. La rassegna si concluderà il 18 aprile con la commedia “A carnevale ogni omicidio vale”, un evento che promette intrattenimento e divertimento.

Informazioni utili per il pubblico

Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni dettagliate sugli spettacoli, i biglietti e gli abbonamenti sui canali ufficiali del Comune di Bardolino e sul sito della Fondazione Aida. Gli incontri con gli autori sono gratuiti e aperti a tutti, permettendo alla rassegna di essere accessibile a un pubblico ampio e variegato.

Con un programma così ricco e diversificato, la Rassegna Teatrale 2026 di Bardolino rappresenta uno degli eventi culturali più attesi dell’anno, offrendo l’opportunità di vivere la magia del teatro e della musica in un’atmosfera unica.