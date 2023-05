Il principe Harry ha partecipato all’incoronazione di Re Carlo III, ma è rimasto a Londra pochissimo. E’ per questo che il padre, durante il pranzo a Buckingham Palace si è detto deluso dal suo comportamento. Nonostante tutto, ha fatto gli auguri al nipote Archie.

Re Carlo III deluso da Harry ma vicino al nipote Archie

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, il principe Harry ha preso il primo aereo per tornare dalla moglie Meghan Markle. Non ha aspettato neanche un minuto ed è fuggito via. Stando a quanto sostengono i beninformati, il suo atteggiamento ha deluso il sovrano, che durante il pranzo a Buckingham Palace ha lanciato qualche frecciatina al pargolo, senza dimenticare di fare gli auguri al nipote Archie.

Le parole di Re Carlo III su Harry e Archie

Il fatto che il principe Harry sia rimasto a Londra soltanto 28 ore avrebbe deluso Re Carlo III. Durante il tradizionale pranzo post incoronazione della Royal Family, il sovrano ha voluto fare un brindisi “a quelli che non sono qui“. La frecciatina al pargolo è chiara. Nonostante tutto, il Re ha anche augurato buon compleanno al nipote Archie, “ovunque egli sia“.

Chi c’era al pranzo a Buckingham Palace?

Al pranzo a Buckingham Palace, oltre ai membri della Royal Family, hanno partecipato anche i familiari di Camilla e di Kate Middleton. Al buffet, rigorosamente in piedi, hanno partecipato: Annabel (sorella di Camilla), Lady Landsdowne (migliore amica della Regina), Tom Parker Bowles e Laura Lopes, tutti i nipoti (Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus) e la famiglia di Kate, ovvero i genitori Michael e Carole e i fratelli Pippa e James.